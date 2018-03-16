Жители Московского региона смогут оформить подписку на газеты на избирательных участках

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Жители Москвы и Московской области смогут оформить подписку на газеты и журналы на 338 избирательных участках в день выборов президента РФ 18 марта. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ФГУП "Почта России".

"Жители Москвы и Московской области смогут на избирательных участках не только принять участие в выборах президента России, но и при желании подписаться на любимые газеты и журналы. Подписку можно будет оформить на 338 избирательных участках Московского региона. Данная услуга для избирателей согласована с ЦИК России", - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, подписку можно оформить в рамках досрочной подписной кампании на второе полугодие 2018 года, а также в рамках текущей подписной кампании на апрель, май и июнь.

Подписку на 294 избирательных участках Москвы и 44 избирательных участках Московской области будут принимать сотрудники ближайших отделений почтовой связи с 9:30 до 16:00. Адреса избирательных участков, где будет оформляться подписка, можно узнать по телефону горячей линии "Почты России" 8-800-2005-888.