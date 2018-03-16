Водитель "КамАЗа" погиб после падения трубы на автомобиль

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Водитель "КамАЗа" погиб в результате падения трубы на кабину автомобиля, по предварительным данным, при проведении строительных работ на юго-западе Москвы, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города.

"В результате падения трубы на автомобиль "КамАЗ" вблизи дома номер 62, корпус 2 по Старокалужскому шоссе погиб водитель грузовика", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место выехали спасатели, а также тяжелая техника для деблокировки погибшего водителя.

"Обстоятельства инцидента уточняются", - сказал он.