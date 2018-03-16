Коммунальщики Москвы в день выборов президента РФ будут работать в усиленном режиме

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Предприятия комплекса городского хозяйства в Москве перейдут на усиленный режим работы в день выборов президента РФ 18 марта. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Коммунальные службы, энергетические компании, экстренные службы столицы 18 марта переводятся на усиленный режим работы в связи с проведением выборов президента РФ", - говорится в сообщении.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петра Бирюкова, которые приводит пресс-служба, главной задачей коммунальщиков будет "обеспечение безаварийной работы всех систем жизнеобеспечения города и условий для комфортного доступа и голосования на избирательных участках Москвы".

"Под особым контролем городских служб 18 марта будут бесперебойное энерго-, водо- и теплоснабжение помещений для голосования, а также их пожарная безопасность", - подчеркнули в пресс-службе.

По словам Бирюкова, на круглосуточном дежурстве 18 марта будут находиться около 12 тыс. работников комплекса городского хозяйства, 659 аварийных бригад и 745 единиц спецтехники.