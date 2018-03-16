Провал грунта произошел на набережной в центре Москвы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Провал грунта произошел в районе Краснохолмской набережной в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса городского хозяйства.

"В районе Краснохолмской набережной произошел провал грунта. Коммунальные службы в настоящее время находятся на месте. Проведено обследование территории, начаты восстановительные работы. Возможно временное ограничение движения транспорта", - говорится в сообщении.

Набережная находится в центре города в Таганском районе на левом берегу Москвы-реки между Народной улицей и Саринским проездом.

В пресс-службе отмечают, что ограничение движения может затронуть небольшой участок Шлюзовой набережной (на противоположному берегу Москвы-реки).