Роспотребнадзор оштрафовал нарушающие законодательство гостиницы Москвы на 10,5 млн рублей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве оштрафовало столичные гостиницы на более чем 10,5 млн рублей за нарушения санитарного законодательства и прав потребителей в период с ноября 2017 года по март 2018 года. Об этом сообщается на сайте управления.

Отмечается, что всего по результатам проверок за нарушения обязательных требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей к административной ответственности привлечено 320 юридических лиц, а также 283 должностных лица и индивидуальных предпринимателя. "Всего за период с 2017 года по март 2018 года проведено 192 проверки хозяйствующих субъектов, предоставляющих гостиничные услуги. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 10 млн 513 тыс. рублей, в том числе за нарушения прав потребителей - 1 млн 301,9 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В марте ведомство выявило четыре гостиницы Москвы, завышающие цены на проживание в период проведения ЧМ-2018 (одна из них превысила максимально установленную цену на 413%). Еще шесть гостиниц, ранее получившие предупреждения о нарушении требований, привели цены в соответствие с нормативами.

С 19 февраля заработала всероссийская горячая линия для потребителей к чемпионату мира по футболу. Специалисты готовы предоставить консультации по вопросам ценообразования на гостиничные номера, реализации продукции с символикой чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей, подчеркнули в ведомстве.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.