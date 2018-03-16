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Обнаруженную жителем ТиНАО волчицу отправили в центр реабилитации

Москва
16 марта, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Отмечается, что волчица содержалась в нормальных условиях, поэтому "на первый взгляд проблем со здоровьем у животного нет"

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Волчицу, найденную жителем деревни Кленово в ТиНАО, отправили на передержку в центр реабилитации диких животных под Яхромой. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба департамента природопользования Москвы.

"16 марта на общегородскую горячую линию поступил звонок от жителя деревни Кленово. Он сообщил, что близ населенного пункта заметил животное в ошейнике.  Это оказалась молодая самка чистокровного волка, что подтвердили впоследствии специалисты", - говорится в сообщении.

После обнаружения волчицы на место выехали сотрудники центра реабилитации диких животных "Простар+" столичного департамента природопользования. "Животное отправлено на передержку в центр", - добавили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что волчица содержалась в нормальных условиях, поэтому "на первый взгляд проблем со здоровьем у животного нет".

Руководитель ведомства Антон Кульбачевский, слова которого приводит пресс-служба, сообщил, что подобные случаи не единичны. "Медвежата, рысь, львята - количество необычных для мегаполиса находок участилось в последнее время. <...> Это еще раз подчеркивает необходимость принятия городского закона "О защите диких животных". Надеемся, что он будет рассмотрен Мосгордумой в ближайшее время", - подчеркнул он.

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