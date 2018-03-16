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Новый участок Сокольнической линии метро в Москве планируют построить к октябрю 2019 года

Москва
16 марта, 23:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Начальная стоимость контракта - более 41,032 млрд рублей

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Департамент Москвы по конкурентной политике объявил конкурс на проведение работ по строительству новых станций Сокольнической линии столичной подземки с начальной ценой контракта более 41 млрд рублей, планируется, что контракт будет исполнен осенью 2019 года, следует из данных на сайте госзакупок, .

Согласно документам закупки, "планируемый срок окончания исполнения контракта - октябрь 2019 года". К этому времени исполнителю контракта предстоит выполнить работы по строительству Сокольнической линии от станции метро "Саларьево" до станции метро "Столбово" (ТиНАО). Генподрядчик обязуется построить четыре новые станции метро - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово" (все станции с пристанционными сооружениями), а также переоборудовать и реконструировать станцию "Саларьево".

Заявки принимаются с 19 марта, окончательный срок подачи заявок - 9 апреля. Начальная стоимость контракта - более 41,032 млрд рублей, максимальный срок по проведению работ составляет 518 дней с даты его заключения.

Больше всего дней будет отведено на строительство станции "Столбово" - закончить работы будет необходимо не позднее 360 дней с даты заключения контракта (сроки строительства других станций варьируются от 150 до 210 дней). Заказчиком выступает государственное казенное учреждение "Управление дорожно-мостового строительства".

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