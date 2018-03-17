Мороз до 9 градусов сохранится в Москве 17 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами гололедица и до 9 градусов мороза ожидаются в субботу в Москве, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от минус 9 до минус 7 градусов. Синоптики также сообщают о переменной облачности и гололедице. К вечеру ожидается понижение температуры до минус 17 градусов. Ночью температура опустится до минус 19 градусов, ветер северный, порывами до 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Температура в Подмосковье в субботу днем будет колебаться от минус 12 до минус 7 градусов, к вечеру столбики термометров опустятся до 17 градусов мороза. Ночью ожидается до минус 22 градусов.