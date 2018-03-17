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В тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве загорелся автомобиль

Москва
17 марта, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Из-за ЧП на проспекте образовалась пробка длиной 3 км, сообщили в экстренных службах города

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в тоннеле на проспекте Маршала Жукова в Москве, пострадавших нет, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"В 09:46 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании автомобиля в тоннеле на проспекте Маршала Жукова. Происходило возгорание автомобиля в моторном отсеке на площади 1 кв. м. Люди были незамедлительно выведены из тоннеля", - сказали в ведомстве.

Возгорание ликвидировали в 10:02 мск, пострадавших нет. Как отметил источник ТАСС в экстренных службах, из-за ЧП на проспекте образовался затор протяженностью 3 км.

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