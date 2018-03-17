Московский метрополитен примет станцию "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии 19 марта

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Стройкомплекс Москвы передаст на баланс метрополитена станцию "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии 19 марта. После этого там стартует обкатка без пассажиров, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Уже 19 марта метрополитен начнет принимать станцию "Рассказовка" в эксплуатацию, дальше по графику, в мае - "Новопеределкино", - сказал он.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро пройдет от действующей станции "Раменки" до станции "Рассказовка". На нем разместится семь новых станций метро - "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Продление Калининско-Солнцевской линии обеспечит скоростным подземным транспортом жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино, создаст беспересадочную связь между западными, юго-западными и центральными районами столицы.

В 2020 году соединятся западная и ввосточная части Калининско-Солнцевской линии. Кроме того, власти прорабатывают возможность продления западного участка желтой линии метро от "Рассказовки" до "Внукова".