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Московский метрополитен примет станцию "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии 19 марта

Москва
17 марта, 14:03 UTC+3

По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, в мае на баланс метрополитена передадут станцию "Новопеределкино"

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Стройкомплекс Москвы передаст на баланс метрополитена станцию "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии 19 марта. После этого там стартует обкатка без пассажиров, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

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"Уже 19 марта метрополитен начнет принимать станцию "Рассказовка" в эксплуатацию, дальше по графику, в мае - "Новопеределкино", - сказал он.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро пройдет от действующей станции "Раменки" до станции "Рассказовка". На нем разместится семь новых станций метро - "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка".

Продление Калининско-Солнцевской линии обеспечит скоростным подземным транспортом жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино, создаст беспересадочную связь между западными, юго-западными и центральными районами столицы.

В 2020 году соединятся западная и ввосточная части Калининско-Солнцевской линии. Кроме того, власти прорабатывают возможность продления западного участка желтой линии метро от "Рассказовки" до "Внукова".

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