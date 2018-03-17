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Столичный фестиваль "Мос/Еда!" может стать ежегодным

Москва
17 марта, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Фестиваль стартовал примерно за месяц до начала в столице нового сезона продуктовых ярмарок

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Стартовавший в субботу в Москве городской двухдневный фестиваль "Мос/Еда!" в дальнейшем может стать ежегодным. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Если фестиваль полюбится москвичам и будет востребован, то может стать ежегодным. Фестиваль "Мос/Еда!" стартовал сегодня и является продолжением цикла фестивалей "Московские сезоны". В преддверии весеннего сезона мы его решили провести более чем на 1,5 тыс. локаций. Там будут представлены лучшие производители из 25 российских регионов, от Камчатки до Калининграда", - сказал он.

По его словам, в ярмарке задействовано порядка 16 тыс. человек. На ярмарке представлено порядка 4,5 млн килограммов различных продовольственных товаров из российских городов. Можно будет купить овощи, фрукты, морепродукты, сыры и колбасные изделия и многое другое.

"Мы планируем узнать мнение москвичей на предмет того, что ими больше всего востребовано и популярно на наших московских ярмарках. Будем параллельно [с нынешним фестивалем] проводить опрос, чтобы учитывать организацию следующих фестивалей", - отметил Немерюк.

Фестиваль "Мос/Еда!" стартовал примерно за месяц до начала в столице нового сезона продуктовых ярмарок: региональных, межрегиональных, а также ярмарок выходного дня. Основная идея фестиваля в том, чтобы москвичи определили, какие продукты и из каких регионов должны быть представлены на ярмарках начиная с апреля 2018 года.

Москвичи смогут выразить свое мнение посредством письменного опроса, который будет проводиться в дни фестиваля 17 и 18 марта. Нужно прийти на любую из полутора тысяч площадок фестиваля, ознакомиться с представленными продуктами и отметить понравившиеся в специальном буклете - их раздают на всех площадках. После фестиваля организаторы (специалисты ГБУ "Московские ярмарки") подсчитают голоса и возьмут их за основу при формировании списка товаров и регионов-поставщиков для каждой последующей городской ярмарки.

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