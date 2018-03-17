Утечка горячей воды в Новогирееве не опасна для функционирования других зданий

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Утечка кипятка, произошедшая в субботу в одном из домов московского района Новогиреево, не представляет опасности для функционирования находящихся рядом зданий. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Утечка горячей воды на Фрязевской улице не представляет опасности для нормального функционирования зданий и сооружений, находящихся поблизости. Восемь домов, которые запитаны на данный участок теплосети, переведены на резервные схемы. Температура теплоносителя в сетях соответствует параметрам, тепловой режим в квартирах жилых домов в норме", - заявил он, добавив, что службы "МОЭК" ведут работы по ликвидации разлива воды, а также ремонту поврежденного участка.

Ранее стало известно, что авария произошла в районе улицы Фрязевская, д. 15. Отключений потребителей не производилось.