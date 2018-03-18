В Москве безопасность во время выборов президента РФ обеспечат более 17 тыс. силовиков

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 17 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, сотрудников ЧОП и дружинников будут обеспечивать безопасность в Москве в день выборов президента России 18 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 17 тыс. сотрудников полиции, а также представителей Росгвардии, работников частных охранных организаций, представителей народных дружин и общественных формирований", - сказали в ГУ МВД по Москве.

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов столичной полицией во взаимодействии с органами исполнительной власти и иными правоохранительными органами реализуется комплекс организационных и практических мероприятий.

"В период подготовки к проведению выборов президента России все избирательные участки и прилегающие к ним территории обследованы сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак", - подчеркнули в московском главке МВД.