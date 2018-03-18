Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мороз до 5 градусов ожидается в Москве

Москва
18 марта, 7:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Не исключена гололедица

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами гололедица и до 5 градусов мороза ожидается в воскресенье в Москве, сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Днем без осадков, температура в Москве минус 3-5 градусов, местами гололедица", - говорится в сообщении. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, ветер западный и северо-западный, порывами до 5-10 м/с.

Ночью температура в Москве опустится до минус 20 градусов, в центре города возможно 13-15 градусов ниже нуля.

Температура в Подмосковье днем будет колебаться от минус 3 до минус 8 градусов. Ночью ожидается до минус 27 градусов.

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье на воскресенье из-за сильных морозов, сообщили в Гидрометцентре РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Посол РФ считает, что Лондон пытался устроить "маленькую победоносную войну" против России
4
В России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся ношения светоотражающих жилетов
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
7
В ЦИК поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Выборы президента России. Узнайте, как голосует Дальний Восток