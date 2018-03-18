"Мобильным избирателем" в Москве воспользовались более 696 тыс. человек

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Механизмом "мобильный избиратель" в Москве воспользовались более 696 тыс. человек. Об этом в воскресенье сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Окончательные цифры по Москве по "мобильному избирателю", что включено через единый портал государственных услуг и многофункциональные центры, - это 696 705 человек, а в целом по России эта цифра составляет 5,8 млн человек. И исключено 521 612 человек, то есть это та миграция, которая есть в Москве", - сказал Горбунов.

"Мобильный избиратель" - это механизм, применяющийся на выборах в России и позволяющий проголосовать на любом, удобном гражданину, избирательном участке РФ, а не только по месту постоянной или временной регистрации. Механизм голосования "мобильный избиратель" заменяет открепительные удостоверения.

Как ранее отмечал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ и член Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, в столицу для голосования "вписались" порядка 637 тыс. человек. Но при этом "выписались" из города 250 тыс. избирателей. Всего в выборах президента России в Москве смогут принять участие около 7,3 млн избирателей.