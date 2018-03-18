Штаб наблюдателей Москвы назвал самое крупное нарушение на выборах на данный момент

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Общественный штаб Москвы по наблюдению за выборами зафиксировал факт вброса двух бюллетеней одним избирателем пожилого возраста в Таганском районе столицы. Пока это самое крупное нарушение в столице на выборах, сообщил журналистам руководитель штаба, председатель Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Для нас сейчас главное установить проблему этого возможного голосования. Якобы на участке 124 [ул. Средняя Калитниковская, дом 22, стр. 1, Таганский район ЦАО] дедушка вбросил 2 бюллетеня. Он нес в руках 2 бюллетеня, мы не знаем, как так получилось, камера выдачи показывает, что дедушке выдавался вроде бы один бюллетень, но он какое-то время был в слепой зоне, а на вопрос: "Сколько же раз вы голосовали?", он сказал: "Я не помню". Пока это самое большое нарушение", - сказал Венедиктов.

Он добавил, что урна была опечатана в 09:54 мск. "Мы сейчас в видеоцентре считаем по видеозаписям, сколько же людей в эту урну опускало бюллетеней. Если там окажется больше на один бюллетень, мы будет рекомендовать кассировать всю урну, если там окажется равное количество, значит нам показалось. Итоговое решение примет Мосгоризбирком, но мы будем высказывать свою рекомендацию", - подчеркнул он.