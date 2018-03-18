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Глава Мосгордумы: общественные наблюдатели в Москве не выявили нарушений на голосовании

Москва
18 марта, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

По словам Алексея Шапошникова, выборы президента проходят в штатном режиме

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Наблюдатели от Общественного штаба города Москвы не выявили нарушений на выборах президента РФ, сообщил на брифинге заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента в столице, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

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"В Москве в 8 утра открылись участки, никаких проблем замечено не было. В целом голосование идет в штатном режиме", - проинформировал Шапошников.

По его словам, было несколько сообщений о скоплении людей перед избирательными участками. "После просмотра видеокамер стало понятно, что это были люди, которые прикрепились для голосования, и они могли иметь на это право", - добавил он.

В России 18 марта проходят выборы президента.

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