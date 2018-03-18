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Мосгоризбирком: явка в Москве на выборах президента РФ к 15:00 превысила 40%

Москва
18 марта, 16:28 UTC+3 МОСКВА 18, марта. /ТАСС

По сравнению с 2012 годом показатели 2018 года почти на 6% выше

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Явка избирателей в Москве на 15:00 превысила более 40%, сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

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"Явка составила 40,06% (в 2012 году - 34,15% - прим. ТАСС). По районам Москвы явка от 30 до 50%", - сказал Горбунов.

Наибольшее число избирателей проголосовало к 15:00 в районе Люблино (48,82%), в районе Савелки (48,65%), в районе Восточный (47,69%).

Ранее Горбунов сообщал, что явка в Москве на 12 утра составляла почти 18,14%. На предыдущих выборах главы государства в 2012 году явка в аналогичное время составила 13,6%.

По данным Мосгоризбиркома, явка избирателей в Москве на предыдущих президентских выборах составила 58,10%.

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