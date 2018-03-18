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Две избирательные урны опечатали в Москве из-за зафиксированных вбросов

Москва
18 марта, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Нарушения зафиксированы в Преображенском районе и Кузьминках

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Избирательные урны на участках №1204 и №1353 в Москве опечатали после подтверждения фактов вбросов бюллетеней во время выборов президента РФ, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

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"Был вопрос по участку 1204 [Преображенский район]. Да, действительно, в руках было два бюллетеня, которые избиратель опустил. Было принято решение опечатать урны, и при подведении итогов все бюллетени, находящиеся в этой урне, признать недействительными. Второй такой же случай на участке 1353 [Кузьминки], где была бабушка со сломанной рукой. Комиссия приняла аналогичное решение", - сказал Горбунов.

Как сообщалось ранее, на участке 1204 наблюдатель зафиксировала, что один из избирателей, как ей показалось, сбросил в урну два бюллетеня на участке 1204. При этом, по данным Общественного штаба Москвы по наблюдению за выборами, факт сброса в урну двух бюллетеней подтвердил сам избиратель. По его словам, член комиссии выдал ему 2 бюллетеня

Также поступила информация, что на участке 1353 избиратель пожилого возраста с травмой руки получила бюллетени и, подходя к урне, попросила помощи, чтобы опустить бюллетень в ящик. Оказалось, что у нее два бюллетеня, один из которых приклеился к другому, и оба были опущены в урну.

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