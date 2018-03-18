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Проголосовавшего дважды мужчину могут оштрафовать на 30 тыс. рублей

Москва
18 марта, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Он проголосовал в Москве и Московской области

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Избиратель, проголосовавший дважды на выборах президента России в Москве и Московской области, может быть оштрафован на 30 тыс. рублей за административное правонарушение. Об этом сообщил в воскресенье журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Мужчину, который хвастался, что дважды проголосовал, сотрудники полиции задержали, сейчас составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 стать 5.22 КоАП РФ о повторном голосовании. Предусмотрен штраф в 30 тыс. рублей", - сказал Горбунов, добавив, что "шутка вышла дорогой".

Как пояснил ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, факт двойного голосования подтвердился, мужчина задержан.

Ранее появилась информация, что Мосгоризбирком проводит проверку заявления избирателя о том, что он якобы проголосовал на выборах президента РФ в Москве и Московской области. 

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