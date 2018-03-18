Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Явка на выборах президента РФ в Москве к 18:00 превысила 52%

Москва
18 марта, 19:27 UTC+3 МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Больше всего избирателей проголосовали в Нагорном, Молжаниновском районах, а также в Текстильщиках

Поделиться
Материал из 1 страницы

/МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах президента РФ в Москве, по данным на 18:00 мск, составила 52,7%. Об этом в воскресенье сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Явка на 18:00 составила 52,7%", - сказал он. Горбунов добавил, что на предыдущих выборах президента в 2012 году явка в Москве по состоянию на 18:00 составляла 49,12%.

Больше всего избирателей к 18:00 проголосовало в районе Нагорный (66,01%), в Текстильщиках (58,95%), и Молжаниновском районе (58,87%).

Ранее Горбунов сообщал, что явка в Москве на 15:00 составила более 40%. На предыдущих выборах главы государства в 2012 году явка в столице в аналогичное время составляла 34,15%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
2
ЦИК: Путин лидирует на выборах президента РФ с 71,97% после обработки 21,33% протоколов
3
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
4
ЦИК: результаты голосования на участке в Люберцах могут аннулировать из-за вброса
5
В России завершились выборы президента РФ
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Новосибирский избирком требует закрыть страницу сайта обкома КПРФ с данными о голосовании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Следите за подсчетом голосов на выборах президента в нашем спецпроекте