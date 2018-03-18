Явка на выборах президента РФ в Москве к 18:00 превысила 52%

/МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Явка избирателей на выборах президента РФ в Москве, по данным на 18:00 мск, составила 52,7%. Об этом в воскресенье сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Явка на 18:00 составила 52,7%", - сказал он. Горбунов добавил, что на предыдущих выборах президента в 2012 году явка в Москве по состоянию на 18:00 составляла 49,12%.

Больше всего избирателей к 18:00 проголосовало в районе Нагорный (66,01%), в Текстильщиках (58,95%), и Молжаниновском районе (58,87%).

Ранее Горбунов сообщал, что явка в Москве на 15:00 составила более 40%. На предыдущих выборах главы государства в 2012 году явка в столице в аналогичное время составляла 34,15%.