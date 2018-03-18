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Мособлизбирком связал очереди на некоторых участках с переоткреплением избирателей

Москва
18 марта, 20:00 UTC+3 ОДИНЦОВО область/ 18, марта. /ТАСС

О многолюдности на некоторых участках в Подмосковье ранее сообщали представители Общественной палаты МО и уполномоченный по правам человека в регионе Екатерина Семенова

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ОДИНЦОВО /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова связала образование очередей в некоторых избирательных участках региона с впервые реализованным в России механизмом переоткрепления избирателей, по которому они могут голосовать по месту жительства.

"Жалобы были на очереди на избирательных участках. Связано это с тем, что списки тех избирателей, которые были прикреплены к участкам в Подмосковье, то есть решили проголосовать по месту пребывания, они по инструкции центральной избирательной комиссии сшивались в одну книгу. И с этой одной книгой одномоментно мог работать только один член комиссии. Улучшить или ускорить этот процесс мы не могли", - заявила Коновалова в ходе пресс-конференции в воскресенье.

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О многолюдности на некоторых участках в Подмосковье ранее сообщали представители Общественной палаты Московской области и уполномоченный по правам человека в регионе Екатерина Семенова. В частности, назывался УИК 3816 в деревне Путилково.

"Кроме того, было большое количество избирателей, которые решили проголосовать в Подмосковье в последние четыре дня. О них нам вообще ничего не было известно. Мы узнали о них уже когда они пришли на участки", - добавила глава Мособлизбиркома.

Она отметила, что намерена рассказать о возникшей проблеме ЦИК, чтобы процесс был усовершенствован.

Ранее сообщалось, что, по данным на 18:00 мск, явка избирателей в Подмосковье составила почти 56,5%. В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента. 

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