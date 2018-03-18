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Мосгоризбирком: явка на выборах президента РФ в Москве составила почти 61%

Москва
18 марта, 23:37 UTC+3 МОСКВА 18, марта. /ТАСС

На предыдущих выборах президента в Москве пришли голосовать 58,12% избирателей

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Явка избирателей в Москве на состоявшихся 18 марта выборах президента РФ составила 60,08%. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Москвичи откликнулись на призыв, что Москва должна быть не хуже всей страны. Вклад в явку, наверное, он внушительный. [Итоговая] явка составила 60,08%", - сказал он, добавив, что цифра по явке посчитана с учетом уже обработанных протоколов, занесенных в систему ГАС "Выборы". По мере обработки протоколов цифра по явке может меняться.

Горбунов уточнил, что итоговая явка на предыдущих выборах в Москве была 58,12%. "То есть уже понятно, что явка выше, чем в 2012 году. Ну и пока явка у нас выше, чем в среднем по Российской Федерации. Это радует, поэтому хотел сказать огромное спасибо москвичам, что они нашли время, пришли на избирательные участки, выполнили свой гражданский долг", - сказал глава комиссии.

В выборах президента РФ принимали участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

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