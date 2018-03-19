Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На выборах президента в Москве работали более 8,4 тыс. наблюдателей

Москва
19 марта, 2:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что больше всего наблюдателей предоставила Общественная палата Москвы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 8,4 тыс. наблюдателей работали в Москве на выборах президента РФ 18 марта, наибольшее количество наблюдателей предоставила Общественная палата Москвы. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Статистика, которая уже подведена после закрытия участков, о том, сколько наблюдателей было всего на участках в Москве, общая цифра наблюдателей - 8 тысяч 407 наблюдателей. Самое большое количество наблюдателей дала Общественная палата Москвы - 3 тысячи 497", - сказал он.

На втором месте - наблюдатели от кандидата Владимира Путина - более 2,5 тыс. Ксения Собчак предоставила 512 наблюдателей, Григорий Явлинский - 487 наблюдателей, Максим Сурайкин - 409, Павел Грудинин - 302, Борис Титов - 283, Сергей Бабурин - 214, Владимир Жириновский - 152.

По результатам обработки 52% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий в Москве лидирует действующий президент России Владимир Путин с результатом 70,76% голосов. На втором месте - Павел Грудинин от партии КПРФ с результатом 12,35% голосов, на третьем - Владимир Жириновский (ЛДПР) с 4,64%. Оставшиеся места президентской гонки распределились между кандидатами следующим образом: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 4,19%, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 3,27%, Борис Титов (Партия роста) - 1,61%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") - 0,99%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,73%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Титов, Борис Юрьевич Грудинин, Павел Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич Сурайкин, Максим Александрович Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
2
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
3
СМИ: боевики сбили сирийский военный самолет к северу от Дамаска
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
6
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
7
Российские паралимпийцы завоевали 24 медали на Играх в Пхёнчхане
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Следите за подсчетом голосов на выборах президента в нашем спецпроекте