На выборах президента в Москве работали более 8,4 тыс. наблюдателей

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 8,4 тыс. наблюдателей работали в Москве на выборах президента РФ 18 марта, наибольшее количество наблюдателей предоставила Общественная палата Москвы. Об этом сообщил журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Статистика, которая уже подведена после закрытия участков, о том, сколько наблюдателей было всего на участках в Москве, общая цифра наблюдателей - 8 тысяч 407 наблюдателей. Самое большое количество наблюдателей дала Общественная палата Москвы - 3 тысячи 497", - сказал он.

На втором месте - наблюдатели от кандидата Владимира Путина - более 2,5 тыс. Ксения Собчак предоставила 512 наблюдателей, Григорий Явлинский - 487 наблюдателей, Максим Сурайкин - 409, Павел Грудинин - 302, Борис Титов - 283, Сергей Бабурин - 214, Владимир Жириновский - 152.

По результатам обработки 52% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий в Москве лидирует действующий президент России Владимир Путин с результатом 70,76% голосов. На втором месте - Павел Грудинин от партии КПРФ с результатом 12,35% голосов, на третьем - Владимир Жириновский (ЛДПР) с 4,64%. Оставшиеся места президентской гонки распределились между кандидатами следующим образом: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") - 4,19%, Григорий Явлинский ("Яблоко") - 3,27%, Борис Титов (Партия роста) - 1,61%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") - 0,99%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,73%.