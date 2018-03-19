Завершается реставрация золотой звезды центрального павильона ВДНХ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Золотая звезда центрального павильона ВДНХ открывается после реставрации, сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Работы по реставрации навершия (именно так называется звезда) павильона "Центральный" начались осенью 2017 года. Уже тогда шпиль и сама конструкция были закрыты временно в тепляк, который позволял вести работы при определенном температурном режиме даже в холодное время года. Три с половиной месяца 15 человек на высоте чуть меньше 100 метров трудились над воссозданием исторического вида звезды", - приводятся на портале слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

В понедельник, 19 марта, строительные леса снимут с павильона, и горожане смогут увидеть отреставрированную звезду.

Центральный павильон ВДНХ был построен в 1950 - 1954 годах по проекту архитектора Юрия Щуко. Здание достигает 90 метров в высоту, при этом высота шпиля - 31 метр, а звезды с основанием - восемь метров.

Шпиль и звезда изготовлены из тонкой листовой меди и покрыты позолотой.

Реставрация декора павильона проводилась впервые за более чем 60 лет, отмечают городские власти.

"Сначала были проведены работы по расчистке поверхности звезды от остатков позолоты и следов краски. Специалисты отреставрировали сохранившиеся и восстановили утраченные медные элементы. Был частично усилен несущий каркас. Финальным и едва ли не самым трудоемким процессом стало полное золочение поверхности звезды и шпиля площадью 140 квадратных метров", - рассказал Емельянов.

Реставрационные работы на территории ВДНХ ведутся с 2014 года.