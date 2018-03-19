В московском метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным женщинам

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Около 3 тыс. плакатов с просьбой уступать места беременным женщинам появятся в вагонах столичного метрополитена. Об этом в понедельник сообщается на информационном портале мэра Москвы.

На плакатах будет написано: "Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам. Пусть яркий красный значок станет символом вежливости и доброты". В конце февраля московское метро провело акцию, в ходе которой беременным женщинам раздавали бесплатные значки с надписью "Спасибо, что уступили место будущей маме".

"Первую такую акцию мы проводили в феврале - тогда на стойках "Живое общение" раздали 600 значков. Их разобрали за неделю, поэтому мы решили заказать еще одну партию [тысячу значков] и продлить акцию. Будущие мамы могут прикрепить значок на одежду. <...> Акция должна повысить уровень социальной ответственности горожан, а также показать, что всегда нужно быть вежливыми и внимательными по отношению друг к другу", - заявил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Раздачу значков возобновили 19 марта на 18 станциях метро и МЦК, список которых привели на портале мэра столицы.