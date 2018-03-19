Жители Москвы на фестивале "Мос/Еда!" купили 3,5 млн килограммов продуктов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Столичные жители скупили большую часть продуктов на фестивале "Мос/Еда!". Всего на ярмарке было представлено 4,5 млн килограммов различных продовольственных товаров из российских городов, а за два дня было продано 3,5 млн килограммов продуктов, сообщили ТАСС в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"В выходные, 17 и 18 марта, в столице состоялся ярмарочный фестиваль "Мос/Еда!". Он впервые проходил в Москве. Фестивальные площадки разместились по всему городу, в каждом районе. Товары на них привезли производители и фермеры более чем из 25 российских регионов. Всего за два дня было продано около 3,5 млн килограммов продуктов", - сообщили в оргкомитете.

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщал, что городской двухдневный фестиваль "Мос/Еда!" в дальнейшем может стать ежегодным, если полюбится москвичам.

В самой ярмарке было задействовано порядка 16 тыс. человек. Фестиваль может претендовать на звание крупнейшего из подобных событий в мире. К примеру, по числу локаций - 1,5 тыс. площадок.

Фестиваль "Мос/Еда!" стартовал примерно за месяц до начала в столице нового сезона продуктовых ярмарок: региональных, межрегиональных, а также ярмарок выходного дня. И основная идея фестиваля состояла в том, чтобы москвичи определили, какие продукты, из каких регионов должны быть представлены на ярмарках с апреля 2018 года.

После фестиваля организаторы (специалисты ГБУ "Московские ярмарки") подсчитают голоса москвичей, которые в минувшие два дня проведения фестиваля выразили свое мнение о полюбившихся продуктах посредством письменного опроса, который проводился на площадках. После столичные власти сформируют список товаров и регионов-поставщиков для каждой последующей городской ярмарки.