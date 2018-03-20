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Во вторник днем воздух в Москве прогреется до 2 градусов тепла

Москва
20 марта, 7:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В ночь на 21 марта столбики термометров опустятся до 8-10 градусов мороза

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Переменная облачность и до 2 градусов тепла ожидается в Москве во вторник днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Днем температура воздуха в столице составит от нуля до плюс 2 градусов, осадков не ожидается", - отмечается в сообщении. Синоптики также предупреждают о гололедице. Ветер юго-западный и западный с порывами, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В ночь на среду столбики термометров опустятся до 8-10 градусов мороза, местами пройдет небольшой снег.

Температура в Подмосковье во вторник днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а ночью составит 8-13 градусов ниже нуля.

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