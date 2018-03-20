Программное обеспечение для дронов-курьеров тестируют в Москве

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Программное обеспечение, которое позволит использовать беспилотные летательные аппараты в службах доставки, разработали в технополисе "Москва". Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, сейчас программа, установленная на двух десятках дронов, проходит тестирование.

"Летательные аппараты с таким программным обеспечением можно использовать на промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах. Они могут пригодиться, например, для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции. Один дрон способен поднять груз весом до трех килограммов", - цитирует портал руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексея Фурсина.

Дроны смогут работать практически автономно: операторам необходимо будет только создать маршрут полета, аппарат будет ориентироваться по спутниковой навигации. Такое управление поможет увеличить продолжительность полета дрона до 30 км.