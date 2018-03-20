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В Москве 14 и 21 апреля проведут общегородские субботники

Москва
20 марта, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Заммэра Петр Бирюков отметил, что в субботниках могут принять участие все желающие

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Москвы пригласили жителей города принять участие в общегородских субботниках, которые проведут 14 и 21 апреля. Об этом во вторник сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков на заседании президиума правительства в городской мэрии.

"14 апреля и 21 апреля будут проводиться общегородские субботники. В основном они будут в общественно значимых местах - парках, площадях. К участию в субботниках приглашены представители общественности, москвичи, молодежь. Приглашаем всех желающих", - сказал он.

По словам Бирюкова, в 2017 году в городских субботниках приняли участие порядка 2,5 млн жителей Москвы.

Месяц назад, 20 февраля, было принято распоряжение о проведении в столице месячника по уборке и благоустройству городских территорий в период с 1 по 30 апреля.

"При проведении месячника и субботников планируется уборка мусора <…> ремонт газонов, приведение в порядок цветников, а также ремонт и покраска малых архитектурных форм и дорожных ограждений", - отметил Бирюков. 

Он уточнил, что всего планируется привести в порядок 259 столичных парков, 118 особо охраняемых природных территорий, более 8 тыс. озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха. Кроме того, в Москве проведут акцию "Миллион деревьев", в рамках которой высадят 430 деревьев и 16,6 тыс. кустарников.

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