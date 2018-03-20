Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канал им. Москвы введет в эксплуатацию в 2019 году первое в РФ судно на электрической тяге

Москва
20 марта, 21:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Средний срок службы электрохода составит 24 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ФГБУ "Канал имени Москвы" планирует в 2019 году ввести в эксплуатацию первое в России судно на электрическом ходу, сообщила во вторник пресс-служба канала.

"Спустить электроход на воду планируется в навигацию 2019 года. В настоящее время завершаются научно-изыскательские работы, проект проходит экономическое обоснование", - цитирует пресс-служба руководителя предприятия Германа Елянюшенко.

"Основные характеристики электросудна: длина - 30 м, ширина - 5 м, габаритная высота - 4,93 м, осадка - 1,2 м, скорость на глубокой воде - 20 км/ч. Автономность плавания - не менее трех суток, запас хода на электротяге - 12 часов, средний срок службы - 24 года", - говорится в сообщении.

Потребляемое электричество обойдется в девять раз дешевле дизельного топлива и поможет избежать вредных для экологии выбросов. Электроход сможет заряжать аккумуляторы на причалах канала, используя мощности его ГЭС. Использование композитных материалов сделает судно легким и маневренным.

Электроход должен быть универсальным и видоизменяться для решения различных задач. "Проектируемая модульная платформа представляет собой однопалубное судно с носовым расположением рулевой рубки и средним расположением аккумуляторного отсека, с рабочей палубой, грузовым краном и каютами для экипажа. В зависимости от установленного модуля платформа сможет выполнять обстановочные и водолазные работы, траление и промеры глубин", - говорится в сообщении канала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Украина взыскала с "Газпрома" около $3,8 млн по штрафу за "монополизм"
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
5
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
6
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
7
МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов