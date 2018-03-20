Канал им. Москвы введет в эксплуатацию в 2019 году первое в РФ судно на электрической тяге

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ФГБУ "Канал имени Москвы" планирует в 2019 году ввести в эксплуатацию первое в России судно на электрическом ходу, сообщила во вторник пресс-служба канала.

"Спустить электроход на воду планируется в навигацию 2019 года. В настоящее время завершаются научно-изыскательские работы, проект проходит экономическое обоснование", - цитирует пресс-служба руководителя предприятия Германа Елянюшенко.

"Основные характеристики электросудна: длина - 30 м, ширина - 5 м, габаритная высота - 4,93 м, осадка - 1,2 м, скорость на глубокой воде - 20 км/ч. Автономность плавания - не менее трех суток, запас хода на электротяге - 12 часов, средний срок службы - 24 года", - говорится в сообщении.

Потребляемое электричество обойдется в девять раз дешевле дизельного топлива и поможет избежать вредных для экологии выбросов. Электроход сможет заряжать аккумуляторы на причалах канала, используя мощности его ГЭС. Использование композитных материалов сделает судно легким и маневренным.

Электроход должен быть универсальным и видоизменяться для решения различных задач. "Проектируемая модульная платформа представляет собой однопалубное судно с носовым расположением рулевой рубки и средним расположением аккумуляторного отсека, с рабочей палубой, грузовым краном и каютами для экипажа. В зависимости от установленного модуля платформа сможет выполнять обстановочные и водолазные работы, траление и промеры глубин", - говорится в сообщении канала.