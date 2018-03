В Москве откроется юбилейная фотовыставка Best of Russia

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Юбилейная выставка самого масштабного фотоисследования страны Best of Russia - 2017 торжественно откроется в среду в Центре современного искусства "Винзавод". Зрители смогут посетить выставку с 22 марта по 13 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦСИ "Винзавод".

Посетителям представят работы победителей 2017 года и 100 лучших фотографий Best of Russia за десять лет.

Как отметили в пресс-службе, в проекте могли принять участие как известные, так и начинающие фотографы. "Одной из задач проекта стало формирование системы продвижения еще никому неизвестных, но талантливых фотографов", - приводит пресс-служба слова президента Фонда поддержки современного искусства Винзавод Софья Троценко.

Центральные темы

В конкурсе 2017 года приняли участие работы в номинации "Люди. События. Повседневная жизнь" и в специальной теме "Юбилеи". В центре внимания фотографов - 205-летие Бородинского сражения, 60-летие отечественной космонавтики, 100-летие Октябрьской революции, фестиваль Москва-870, 200-летие со дня рождения художника Ивана Айвазовского, ключевые политические, культурные события и личные юбилеи героев фотографий.

Куратор проекта Лина Краснянская сообщила, что фотографии победителей Best of Russia отразили "все самое важное, что произошло с нами за десять лет, все, что тем или иным образом изменило всех нас". "Для проекта Best of Russia, всегда самым важным было не просто безупречное изображение, а сильная эмоция и смелое высказывание", - отметила Краснянская.

Экспертный совет

В экспертный совет этого года вошли президент Фонда поддержки современного искусства Винзавод Софья Троценко, лауреат Пулитцеровской премии и World Press Photo Джеймс Хилл, директор фотослужбы ИД "Коммерсант" Павел Кассин, председатель совета директоров фотохолдинга Pro Lab Николай Канавин и другие.

За десять лет выставки Best of Russia ее посетили более миллиона человек, в конкурсе приняли участие почти 300 000 фотографий и десятки тысяч авторов. Самому молодому участнику проекта - шесть лет, взрослому - 92 года.

Главная фотовыставка страны в разные годы была показана в Париже, Эр-Рияде, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде, Перми, Екатеринбурге, Ульяновске.