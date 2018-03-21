Власти Москвы планируют продлить набережную Тараса Шевченко до Филей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Москвы намерены продлить набережную Тараса Шевченко до района Фили, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в ходе презентации концепции развития территории Бадаевского пивоваренного завода.

"Мы не просто этот проект реализуем, у нас большие планы по развитию набережных, и, кроме парка, на этом участке город сейчас проектирует дальнейшее продление фактически до завода [имени] Хруничева, до Филей", - сказал заммэра.

Проект развития территории Бадаевского пивзавода предусматривает сохранение исторической ценности объекта, одновременно с созданием общественных пространств и улучшением транспортной доступности в районе, продолжил Хуснуллин. "Сегодня у нас Кутузовский проспект оторван от набережной, чтобы до него дойти, нужно делать большие пробеги, а с реализацией этого проекта будет прямая связь с Кутузовским проспектом, и транспортная ситуация улучшится", - подчеркнул он.

Архитектурная концепция развития территории Бадаевского пивзавода разработана швейцарским архитектурным бюро Herzog & De Meuron по заказу девелоперской компании Capital Group, сообщил в ходе презентации председатель совета директоров компании Павел Те. Проект предполагает застройку участка площадью 6 га между Кутузовским проспектом и Москва-рекой.

Согласно концепции, вдоль набережной Тараса Шевченко может появиться прогулочная территория с парком, бульварами, ресторанами, сообщил в ходе презентации основатель Herzog & de Meuron Пьер де Мерон. По предложению архитекторов два старых промышленных здания завода, являющихся памятниками архитектуры, могут быть отреставрированы, а еще одно ранее утраченное здание завода - восстановлено.

Новую застройку территории завода швейцарское бюро предлагает выполнить в виде здания вдоль реки на 35-метровых сваях в концепции "парящего" горизонтального небоскреба. Данное решение выбрали, чтобы высвободить под зданием место для создания нового парка между объектом культурного наследия и рекой, отметил де Мерон. Максимальная высота здания может составлять 75 м с учетом градостроительных ограничений, также отмечается в материалах архитекторов, а площадь горизонтального небоскреба может составить 100 тыс. кв. м, в нем расположатся апартаменты с панорамным остеклением. Реализация подобного проекта могла бы занять 5-6 лет, объем возможных инвестиций в проект не разглашается, сообщили ТАСС в компании Capital Group.