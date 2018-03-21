Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы планируют продлить набережную Тараса Шевченко до Филей

Москва
21 марта, 0:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Согласно концепции, вдоль набережной может появиться прогулочная территория с парком, бульварами и ресторанами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Москвы намерены продлить набережную Тараса Шевченко до района Фили, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в ходе презентации концепции развития территории Бадаевского пивоваренного завода.

"Мы не просто этот проект реализуем, у нас большие планы по развитию набережных, и, кроме парка, на этом участке город сейчас проектирует дальнейшее продление фактически до завода [имени] Хруничева, до Филей", - сказал заммэра.

Проект развития территории Бадаевского пивзавода предусматривает сохранение исторической ценности объекта, одновременно с созданием общественных пространств и улучшением транспортной доступности в районе, продолжил Хуснуллин. "Сегодня у нас Кутузовский проспект оторван от набережной, чтобы до него дойти, нужно делать большие пробеги, а с реализацией этого проекта будет прямая связь с Кутузовским проспектом, и транспортная ситуация улучшится", - подчеркнул он.

Архитектурная концепция развития территории Бадаевского пивзавода разработана швейцарским архитектурным бюро Herzog & De Meuron по заказу девелоперской компании Capital Group, сообщил в ходе презентации председатель совета директоров компании Павел Те. Проект предполагает застройку участка площадью 6 га между Кутузовским проспектом и Москва-рекой.

Согласно концепции, вдоль набережной Тараса Шевченко может появиться прогулочная территория с парком, бульварами, ресторанами, сообщил в ходе презентации основатель Herzog & de Meuron Пьер де Мерон. По предложению архитекторов два старых промышленных здания завода, являющихся памятниками архитектуры, могут быть отреставрированы, а еще одно ранее утраченное здание завода - восстановлено.

Новую застройку территории завода швейцарское бюро предлагает выполнить в виде здания вдоль реки на 35-метровых сваях в концепции "парящего" горизонтального небоскреба. Данное решение выбрали, чтобы высвободить под зданием место для создания нового парка между объектом культурного наследия и рекой, отметил де Мерон. Максимальная высота здания может составлять 75 м с учетом градостроительных ограничений, также отмечается в материалах архитекторов, а площадь горизонтального небоскреба может составить 100 тыс. кв. м, в нем расположатся апартаменты с панорамным остеклением. Реализация подобного проекта могла бы занять 5-6 лет, объем возможных инвестиций в проект не разглашается, сообщили ТАСС в компании Capital Group.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
4
Захарова: в Лондоне с делом Скрипаля заигрались, заврались и влипли
5
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
6
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram
7
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов