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Облачная погода и до 2 градусов тепла ожидается 21 марта в Москве

Москва
21 марта, 7:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В ночь на четверг столбики термометров опустятся до 8-10 градусов мороза

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Облачная с прояснениями погода и до 2 градусов тепла ожидается в Москве в среду днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице днем составит от нуля до плюс 2 градусов. Местами выпадет небольшой снег, синоптики также предупреждают о гололедице. Ветер северный с порывами 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В ночь на четверг столбики термометров опустятся до 8-10 градусов мороза, местами пройдет небольшой снег.

Температура в Подмосковье в среду днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, а ночью составит 8-13 градусов ниже нуля.

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