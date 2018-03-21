Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пригородные электрички в Москве перейдут на летнее расписание с 25 марта

Москва
21 марта, 9:09 UTC+3

У 16 поездов поменяются маршруты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Движение пригородных поездов в Москве перейдет на летний график с 25 марта. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, в связи со скорым началом дачного сезона на пригородных направлениях запустят 20 дополнительных составов.

"Для 15 поездов поменяется периодичность курсирования, а маршруты изменятся у 16 поездов. Кроме того, в связи с началом дачного сезона и ростом пассажиропотока на пригородных направлениях введут 20 дополнительных поездов", - отметили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Изменения коснутся движения электричек на Павелецком, Савеловском, Рижском, Белорусском, Киевском, Казанском направлениях. Об изменениях в расписании поездов можно узнать в мобильном приложении ЦППК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
4
NYT: Трамп сообщил Путину об обеспокоенности новыми вооружениями РФ
5
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
6
Глава МО Израиля назвал смелым поступком уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году
7
Захарова: в Лондоне с делом Скрипаля заигрались, заврались и влипли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов