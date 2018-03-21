Пригородные электрички в Москве перейдут на летнее расписание с 25 марта

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Движение пригородных поездов в Москве перейдет на летний график с 25 марта. Как сообщается в среду на сайте столичной мэрии, в связи со скорым началом дачного сезона на пригородных направлениях запустят 20 дополнительных составов.

"Для 15 поездов поменяется периодичность курсирования, а маршруты изменятся у 16 поездов. Кроме того, в связи с началом дачного сезона и ростом пассажиропотока на пригородных направлениях введут 20 дополнительных поездов", - отметили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Изменения коснутся движения электричек на Павелецком, Савеловском, Рижском, Белорусском, Киевском, Казанском направлениях. Об изменениях в расписании поездов можно узнать в мобильном приложении ЦППК.