Один человек ранен в результате стрельбы на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате конфликта со стрельбой из травматического оружия на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным управления, в минувший вторник в полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении мужчины у дома 28 по 1-й Курьяновской улице. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу остановилась автомашина Range Rover черного цвета, из которой вышли пятеро неизвестных. Один из них из травматического пистолета произвел выстрелы в стоявших трех граждан, после чего злоумышленники скрылись", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчины, в которых стреляли неизвестные, также уехали с места происшествия. Позже одного из них госпитализировали с ранением.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК РФ. Ведется розыск стрелявших.