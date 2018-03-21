Спорткомплекс с катком появится в столичном районе Чертаново Центральное в 2019 году

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спортивный комплекс с катком откроется в районе Чертаново Центральное в Москве в 2019 году, сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Спорткомплекс с катком будет введен в эксплуатацию в 2019 году в районе Чертаново Центральное по адресу улица Красного Маяка, напротив вл. 13А, корпус 2. Уже получено разрешение на строительство объекта, в ближайшее время мы планируем приступить к работам", - цитирует пресс-служба слова руководителя департамента строительства города Москвы Андрея Бочкарева.

Площадь комплекса составит 4,7 тыс. квадратных метров. В нем разместятся ледовый каток размером 30 на 60 метров и спортзал площадью 250 квадратных метров. Прилегающую территорию также планируется благоустроить.

"Всего в 2018 году департамент строительства города Москвы за счет средств городского бюджета планирует ввести 13 спортивных объектов. Будет сдано три ВМХ - велодрома, три футбольных поля; два ФОКа; четыре спортивных комплекса и один инженерный объект", - добавил Бочкарев. -