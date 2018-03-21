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В Москве за 5 лет на 13% снизилось число неоплаченных штрафов в сфере нежилой недвижимости

Москва
21 марта, 11:15 UTC+3

Отмечается, что в столице в 2017 году штрафы оплачены по 85% административных дел

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Столичные жители стали больше оплачивать имеющуюся задолженность по нежилой недвижимости и в сфере землепользования. Об этом говорится в сообщении государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

"За пять лет количество неоплаченных штрафов снизилось на 13%. В 2012 году штрафы оплачены по 72% административных дел, в 2017 году - в 85% случаев. Сегодня нарушители стараются оплачивать штрафы своевременно", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что на снижение штрафов повлияло информационно-профилактическая работа, которая проводится Госинспекцией по недвижимости на постоянной основе. При рассмотрении административных дел нарушителя информируют о порядке оплаты штрафов и дают памятку-инструкцию о добровольной оплате штрафа и последствиях несвоевременной оплаты. До истечения срока, отведенного на оплату штрафа, Госинспекция по недвижимости напоминает о наличии имеющейся задолженности по sms. 

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