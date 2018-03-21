Движение поездов на синей ветке московского метро вошло в график после сбоя

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена вошло в график после сбоя, произошедшего в среду утром. Об этом столичная подземка сообщает в Telegram.

"Движение на Арбатско-Покровской линии введено в график", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по всем линиям метро осуществляется штатно.

Ранее поезда на западном участке синей ветки от станции "Киевская" до "Славянского бульвара" следовали с увеличенными интервалами. О причинах сбоя не сообщается.