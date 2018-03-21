Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Движение поездов на синей ветке московского метро вошло в график после сбоя

Москва
21 марта, 11:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В столичной подземке не уточнили причины увеличения интервалов движения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена вошло в график после сбоя, произошедшего в среду утром. Об этом столичная подземка сообщает в Telegram.

"Движение на Арбатско-Покровской линии введено в график", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по всем линиям метро осуществляется штатно.

Ранее поезда на западном участке синей ветки от станции "Киевская" до "Славянского бульвара" следовали с увеличенными интервалами. О причинах сбоя не сообщается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Прокуратура и СК проводят проверки инцидента со стрельбой в школе Шадринска
5
Британский посол в Москве не будет участвовать во встрече в МИД РФ по Солсбери
6
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
7
Чем завершился первый визит саудовского кронпринца в Великобританию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов