Мосгордума одобрила установку памятника истории строительства столицы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Московская городская дума на заседании в среду одобрила инициативу об установке в непосредственной близости от Кремля монументально- скульптурной композиции, посвященной истории строительства Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"Комиссия по монументальному искусству рассмотрела предложение, поступившее от некоммерческого благотворительного фонда "Фонд ветеранов строителей Москвы", об увековечении памяти создателей и строителей Москвы. С учетом положительных заключений приняла решение поддержать эту инициативу и установить в центре Москвы в непосредственной близости от Кремля в районе дома 7, строения 1, по улице Большая Никитская монументально- скульптурную композицию, посвященную истории строительства Москвы", - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, представляя проект закона.

Он уточнил, что финансовое обеспечение в размере 70 млн рублей на проведение конкурса на лучший проект, изготовление, а также работы по сооружению монумента и благоустройству прилегающей территории в полном объеме гарантирует "Фонд ветеранов строителей Москвы".