Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгордума одобрила установку памятника истории строительства столицы

Москва
21 марта, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Скульптура появится недалеко от Кремля - на Большой Никитской улице

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Московская городская дума на заседании в среду одобрила инициативу об установке в непосредственной близости от Кремля монументально- скульптурной композиции, посвященной истории строительства Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"Комиссия по монументальному искусству рассмотрела предложение, поступившее от некоммерческого благотворительного фонда "Фонд ветеранов строителей Москвы", об увековечении памяти создателей и строителей Москвы. С учетом положительных заключений приняла решение поддержать эту инициативу и установить в центре Москвы в непосредственной близости от Кремля в районе дома 7, строения 1, по улице Большая Никитская монументально- скульптурную композицию, посвященную истории строительства Москвы", - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, представляя проект закона.

Он уточнил, что финансовое обеспечение в размере 70 млн рублей на проведение конкурса на лучший проект, изготовление, а также работы по сооружению монумента и благоустройству прилегающей территории в полном объеме гарантирует "Фонд ветеранов строителей Москвы".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Посол Китая не будет присутствовать на встрече в МИД РФ по Солсбери
3
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
4
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
5
В Волоколамске 50 детей обратились к врачам с жалобами на самочувствие
6
Более 20 детей в Волоколамске госпитализированы с признаками интоксикации
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов