В переулке в центре Москвы просел асфальт

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Проседание асфальта произошло в Дегтярном переулке в Тверском районе в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"В районе Дегтярного переулка произошло проседание асфальта. В яме оказалось заднее колесо припаркованного автобуса. Городские службы находятся на месте. Ведутся восстановительные работы", - отметили в пресс-службе, не уточнив площадь и глубину образовавшейся ямы.

По словам сотрудника пресс-службы, случившееся связано с повышением уровня грунтовых вод, возникшим в результате обильных осадков.