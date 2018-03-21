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В переулке в центре Москвы просел асфальт

Москва
21 марта, 18:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Юлия Ермилова

В образовавшуюся яму попало колесо автобуса

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МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Проседание асфальта произошло в Дегтярном переулке в Тверском районе в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"В районе Дегтярного переулка произошло проседание асфальта. В яме оказалось заднее колесо припаркованного автобуса. Городские службы находятся на месте. Ведутся восстановительные работы", - отметили в пресс-службе, не уточнив площадь и глубину образовавшейся ямы.

По словам сотрудника пресс-службы, случившееся связано с повышением уровня грунтовых вод, возникшим в результате обильных осадков.

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