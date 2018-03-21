Водоемная башня на Проспекте Мира в Москве войдет в реестр объектов культурного наследия

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Образец железнодорожной архитектуры конца XIX - начала ХХ века - водоемная башня на Проспекте Мира в Москве - пополнит реестр объектов культурного наследия, говорится в сообщении Мосгорнаследия.

"Водоемная башня <...> может быть признана уникальным сооружением, поскольку является единственным историческим зданием, сохранившимся на станции Николаевка. Принятие решения о признании башни памятником важно еще и потому, что с середины XIX века этот район Москвы был неразрывно связан с железнодорожной инфраструктурой: рядом находится Рижский вокзал, а также пути, где осуществляются пассажирские перевозки по Рижскому, Курскому и Смоленскому направлениям", - отметил глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

После соответствующего решения башню не смогут снести, ремонтные и реставрационные работы должны согласовывать с департаментом.

По данным Мосгорнаследия, станцию Николаевка открыли в 1863 году в качестве узла на соединительной линии от станции Москва-Товарная-Рязанская к Петербургско-Московской железной дороге. Главной функцией стал обмен вагонами между двумя дорогами, а также пропуск транзитных грузовых поездов. Для обеспечения непрерывно работающих паровозов и поддержания бесперебойной деятельности узла был необходим большой запас воды, поэтому в конце 1900-х годов на возвышении у старого Крестовского путепровода появилась водоемная башня. В настоящее время на станции находится вагонное депо.

Башня представляет собой восьмигранное четырехэтажное кирпичное здание. Его хорошо видно с Крестовского путепровода, Водопроводного переулка, а также с платформы Ржевская Московской железной дороги. Фасады оформлены в стиле поздней эклектики, фундамент облицован частично обработанными гранитными блоками, грани башни акцентированы рустованными полуколоннами и гладкими пилястрами.

Каждый этаж имеет свою форму окон: на первом они вытянутые прямоугольные, на втором практически квадратные, на третьем арочные с полуциркульным завершением. На четвертом этаже - узкие и высокие арочные проемы, украшенные веерным замковым камнем. Перекрыта башня деревянным куполом. Во второй половине ХХ века к сооружению были пристроены бетонная шахта с грузовым подъемником и одноэтажное здание с двускатной крышей. Внутреннее пространство было поделено бетонными блоками на четыре этажа.