Инфотабло подскажут гостям ЧМ-2018, как ориентироваться в районе "Лужников" в Москве

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Москвы разработали систему информирования пассажиров городского транспорта и водителей автомобилей в период проведения в столице чемпионата мира по футболу. В районе стадиона "Лужники" появятся информационные табло с данными о перекрытиях, ближайших остановках наземного городского транспорта и станций метро. Об этом сообщил ТАСС руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

В радиусе километра от спортивной арены установят информационные табло разных форматов и размеров, которые содержат данные о том, как быстрее пройти к стадиону, сколько времени займет путь до ближайших станций метро, и какие ограничения ждут пассажиров транспорта. "Всего около стадиона будет установлено 23 информационных табло. Они помогут москвичам и иностранным гостям чемпионата ориентироваться в районе "Лужников", без труда найти дорогу до стадиона и покинуть его после матча", - сказал Юрьев.

Табло также будут содержать информацию для владельцев личного автотранспорта. В частности, там отобразятся данные о перекрытиях и ограничениях движения. Для таксистов и их пассажиров появится табличка "Зона посадки в такси".

"Важно отметить, что вся информация на табло будет продублирована на английском языке", - добавил Юрьев. Он отметил, что уже установлен большой информационный экран перед Третьим транспортным кольцом в направлении движения к станции метро "Спортивная" и платформе Московского центрального кольца "Лужники".

Собеседник агентства уточнил, что система навигации заработает 23 марта, в день проведения футбольного мачта между сборными командами России и Бразилии. К началу чемпионата мира специалисты ЦОДД смогут учесть замечания москвичей и гостей столицы. Планируется, что информационные табло будут также использовать при проведении других мероприятий.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Матч открытия и финальная игра состоятся на московском стадионе "Лужники".