В Москве ожидается небольшой снег

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой снег и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в четверг днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Днем температура воздуха составит от 0 до 2 градусов мороза," - говорится в сообщении. Синоптики также предупреждают о гололедице. Ветер - переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

Жителей Подмосковья ожидает морозная погода, столбик термометра может опуститься до минус 5 градусов.

В ночь на пятницу температура в столице составит от минус 6 до минус 8 градусов.