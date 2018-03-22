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В Москве ожидается небольшой снег

Москва
22 марта, 7:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Жителей Подмосковья ожидает морозная погода, столбик термометра может опуститься до минус 5 градусов

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, местами небольшой снег и до минус 2 градусов ожидаются в Москве в четверг днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Днем температура воздуха составит от 0 до 2 градусов мороза," - говорится в сообщении. Синоптики также предупреждают о гололедице. Ветер - переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

Жителей Подмосковья ожидает морозная погода, столбик термометра может опуститься до минус 5 градусов.

В ночь на пятницу температура в столице составит от минус 6 до минус 8 градусов.

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