Салатовая ветка московского метро может пополниться двумя новыми станциями уже к 2022 году

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Москвы могут продлить салатовую ветку столичного метро еще на две станции. Так, станции метро "Улица 800-летия Москвы" и "Дмитровское шоссе" могут появиться в 2022 году, сообщает в четверг пресс-служба московского стройкомплекса со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина.

"На участке планируется разместить две станции - "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово" ["Дмитровское шоссе"], - приводятся слова Хуснуллина. Также, по его словам, еще разрабатывается градостроительная документация на дальнейшее продление салатовой ветки в до поселка Северный за МКАД.

"Открытие нового участка метро позволит разгрузить Дмитровское шоссе, улучшить транспортное обслуживание населения районов Бескудниковский, Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино, снизить загрузку действующих пересадочных узлов, а также улучшить экологическую ситуацию в северной части города за счет снижения интенсивности движения автотранспорта", - добавил Хуснуллин.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена со станциями "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская".