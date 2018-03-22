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Болельщики будут покидать "Лужники" после матча 23 марта тремя путями во избежание давки

Москва
22 марта, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Кроме того, около 450 автомобилей такси будут задействованы для перевозки болельщиков с футбольного матча

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Москвы разработали схемы прибытия болельщиков на стадион "Лужники" и покидания 23 марта, в день товарищеского футбольного матча между сборными России и Бразилии. Как сообщил в четверг журналистам заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин, будут организованы три маршрута, что позволит избежать давки.

"Мы учли предыдущий опыт проведения спортивных соревнований и изменили транспортную схему как прибытия, так и покидания зрителями и болельщиками-посетителями данного матча. Покидание стадиона с трибун будет осуществляться тремя пешими путями, чего ранее не было", - сказал он.

Также, по словам Пронина, перевозку болельщиков с футбольного матча обеспечат несколько сотен автомобилей такси. "Запускается стоянка для такси. Будет задействовано порядка 450 единиц аккредитованных автомобилей, - пояснил он. - Мы совершенно точно уверенны в том, что провозных способностей наземной инфраструктуры городского транспорта, входных групп, Московского центрального кольца достаточно для того, чтобы обеспечить комфортное покидание зрителей стадионов".

В ноябре 2017 года после окончания товарищеского матча Россия - Аргентина, по данным ряда СМИ, зрителей более 40 минут не выпускали с верхних ярусов стадиона "Лужники", после чего образовалась толпа. По записям болельщиков в соцсетях и сообщениям, появившимся в ряде СМИ, зрители игры фактически два часа не могли покинуть "Лужники", в некоторых местах возникла давка, людям пришлось идти пешком до станции метро "Парк культуры".

В свою очередь директор по коммуникациям и продвижению "Лужников" Артур Селищев отмечал в беседе с ТАСС, что болельщики задержались на верхнем ярусе стадиона по решению городских властей. По его мнению, это было связано с тем, что транспортная система была перегружена.

Футболисты сборных России и Бразилии проведут 23 марта товарищеский матч в Москве на стадионе "Лужники", начало игры в 19:00 мск. Матч станет вторым поединком для стадиона, реконструкция которого завершилась в июне прошлого года - первый поединок был сыгран в ноябре прошлого года с командой Аргентины.

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