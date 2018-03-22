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Власти Москвы утвердили проект планировки ТПУ "Технопарк"

Москва
22 марта, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

ТПУ обеспечит подход к строящемуся парку развлечений "Остров мечты", бизнес-центру "Нагатино i-land" и территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ)

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило проект планировки транспортно-пересадочного узла (ТПК) "Технопарк", который обеспечит подход к строящемуся парку развлечений "Остров мечты", бизнес-центру "Нагатино i-land" и территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ). Об этом в четверг сообщает пресс-служба председателя Москомархитектуры.

"Работы по созданию и развитию транспорто-пересадочных узлов ведутся в соответствии с принятой мэром города Сергеем Собяниным программой. ТПУ "Технопарк" будет организован на базе одноименной станции метрополитена Замоскворецкой линии", - цитирует пресс-служба главу Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Отмечается, что строительство ТПУ "Технопарк" позволит существенно сократить время в пути, а новые пассажирские терминалы обеспечат комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой. В будущем "Технопарк" обеспечит подход к строящемуся парку развлечений "Остров мечты", бизнес центру "Нагатино i-land" и территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ).

На участке площадью 32,78 га построят многофункциональный торгово-деловой центр с подземным паркингом площадью 12 тыс. кв. метров и другие объекты, необходимые жителям прилегающих районов. В рамках реализации проекта построят дополнительные развязки и реконструируют отдельные участки дорог, организуют новый надземный пешеходный переход.

"Здесь также будет построен жилой комплекс, с детским садом на 50 мест и блоком начальных классов на 150 мест. Для хранения личного автотранспорта жителей в составе ЖК предусмотрен паркинг. Также будут организованы отдельно стоящие многоуровневые стоянки на 1241 машино-место", - пояснила Княжевская.

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