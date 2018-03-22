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Строительство ТПУ "Петровско-Разумовская" в Москве завершат в 2023 году

Москва
22 марта, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Проект ТПУ предусматривает строительство двух пассажирских терминалов и нескольких крытых пешеходных галерей

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Строительство транспортной составляющей транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Петровско-Разумовская" в Москве планируют завершить до конца 2021 года, возведение объектов сопутствующей инфраструктуры - в 2023 году. Об этом сообщил в четверг заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"На базе станции метро "Петровско-Разумовская" будет сформирован один из крупнейших ТПУ столицы. Он объединит потоки двух линий метро (Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской), а также линии двух направлений железных дорог. Транспортную составляющую проекта город завершит в 2021 году", - приводят слова Хуснуллина в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Отмечается, что полностью ТПУ достроят в 2023 году.

По словам главы Стройкомплекса, проект будущего ТПУ предусматривает строительство двух пассажирских терминалов и нескольких крытых пешеходных галерей, которые обеспечат комфортную пересадку между различными видами транспорта. Помимо этого, проект предполагает реконструкцию дорог и подъездных путей в районе ТПУ, паркинги более чем на 1 тыс. машиномест, а также строительство тоннеля под Савеловским направлением железных дорог. Общая площадь объектов составит более 260 тыс. кв. м.

В пресс-службе также отметили, что принято решение о переносе двух железнодорожных платформ Ленинградского и Савеловского направлений ближе к будущему транспортному узлу. "Это позволит организовать комфортную пересадку между метро, радиальными направлениями железных дорог и формируемой на их базе системой Московских центральных диаметров", - пояснил глава Стройкомплекса. Кроме того, он рассказал, что в составе ТПУ появится остановка поездов "Сапсан", следующих из Петербурга в Москву.

Ранее сообщалось, что 22 марта мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому участку Люблинско-Дмитровской линии, от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская".

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