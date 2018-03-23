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В Москве в пятницу будет облачно и ветрено, воздух прогреется до 3 градусов тепла

Москва
23 марта, 8:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В Подмосковье днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а ночью 5-10 градусов ниже нуля

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Облачная погода и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу днем. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в столице днем составит от 1 до 3 градусов тепла. Местами небольшие осадки. Синоптики также предупреждают о гололедице.

Ветер западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

В ночь на субботу столбики термометров опустятся до 5-7 градусов мороза, местами пройдет небольшой снег.

Температура в Подмосковье в пятницу днем будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а ночью составит 5-10 градусов ниже нуля.

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