Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦОДД предупредил автомобилистов Москвы о вечерних пробках около "Лужников"

Москва
23 марта, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В пятницу на стадионе пройдет футбольный товарищеский матч между сборными России и Бразилии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Автомобилистов Москвы предупредили о плотном потоке движения около стадиона "Лужники", где в пятницу состоится футбольный товарищеский матч между сборными России и Бразилии. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Футболисты сборных России и Бразилии проведут 23 марта товарищеский матч на стадионе "Лужники" в Москве, начало игры в 19:00 мск. Матч станет вторым поединком для стадиона, реконструкция которого завершилась в июне прошлого года, - первый состоялся в ноябре, между командами России и Аргентины.

"В утренний час пик наблюдались затруднения немного больше обычного, в данный момент движение рабочее. В вечернее время также ожидается более плотный поток в районе "Лужников" в связи с началом матча в 19:00 мск. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении. ЦОДД рекомендует автомобилистам пользоваться общественным транспортом.

Ранее заместитель руководителя дирекции организации дорожного движения ЦОДД Сергей Назаров сообщал, что движение транспорта ограничат 23 марта в столичном районе Хамовники в связи с проведением футбольного матча. Для проезда, в частности, закроют Ростовскую, Саввинскую и Новодевичью набережные. Изменения дорожного движения будут действовать в период с 06:00 мск 23 марта до окончания матча. К территории, которая прилегает к стадиону "Лужники", проехать на машине смогут только жители этого района, а также работающие там.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
ЦИК утвердил итоги выборов президента России
4
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
5
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
6
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
7
ЕС отзывает посла в России в связи с делом Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама