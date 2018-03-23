ЦОДД предупредил автомобилистов Москвы о вечерних пробках около "Лужников"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Автомобилистов Москвы предупредили о плотном потоке движения около стадиона "Лужники", где в пятницу состоится футбольный товарищеский матч между сборными России и Бразилии. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Футболисты сборных России и Бразилии проведут 23 марта товарищеский матч на стадионе "Лужники" в Москве, начало игры в 19:00 мск. Матч станет вторым поединком для стадиона, реконструкция которого завершилась в июне прошлого года, - первый состоялся в ноябре, между командами России и Аргентины.

"В утренний час пик наблюдались затруднения немного больше обычного, в данный момент движение рабочее. В вечернее время также ожидается более плотный поток в районе "Лужников" в связи с началом матча в 19:00 мск. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении. ЦОДД рекомендует автомобилистам пользоваться общественным транспортом.

Ранее заместитель руководителя дирекции организации дорожного движения ЦОДД Сергей Назаров сообщал, что движение транспорта ограничат 23 марта в столичном районе Хамовники в связи с проведением футбольного матча. Для проезда, в частности, закроют Ростовскую, Саввинскую и Новодевичью набережные. Изменения дорожного движения будут действовать в период с 06:00 мск 23 марта до окончания матча. К территории, которая прилегает к стадиону "Лужники", проехать на машине смогут только жители этого района, а также работающие там.